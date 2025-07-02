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Карраскаль переходит во «Фламенго».«Динамо» получит 12+2 млн евро (Жулио Мигель Нето)

Хорхе Карраскаль перейдет во «Фламенго».

По данным журналиста Жулио Мигеля Нето, бразильский клуб договорился о подписании полузащитника «Динамо».

Сумма сделки составила 14 млн евро: 12 млн гарантированных выплат тремя платежами, а также 2 млн бонусов.

Официальное объявление о трансфере должно быть сделано до 10 июля.

Карраскаль выступал за «Динамо» с августа 2023 года. В прошлом сезоне Мир РПЛ колумбиец провел 26 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Хулио Мигеля Нето
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