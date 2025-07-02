«Фламенго» предложит 14 млн евро за Барко в ближайшее время (Теймураз Лепсая)

«Фламенго» готовит предложение по Эсекиэлю Барко.

Как сообщает футбольный агент Теймураз Лепсая , бразильский клуб в ближайшее время предложит 14 млн евро за полузащитника «Спартака ».

Барко перешел в «Спартак» прошлым летом из «Ривер Плейта» за 14 млн евро. 26-летний аргентинец подписал контракт на три года.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Барко провел 27 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Его подробная статистика – здесь .