«Фламенго» предложит 14 млн евро за Барко в ближайшее время (Теймураз Лепсая)
«Фламенго» готовит предложение по Эсекиэлю Барко.
Как сообщает футбольный агент Теймураз Лепсая, бразильский клуб в ближайшее время предложит 14 млн евро за полузащитника «Спартака».
Барко перешел в «Спартак» прошлым летом из «Ривер Плейта» за 14 млн евро. 26-летний аргентинец подписал контракт на три года.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Барко провел 27 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?13896 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Теймураза Лепсая
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