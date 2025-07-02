Медведев об РПЛ: «Две судейские ошибки повлияли на чемпионскую гонку – гол из офсайда в матче со «Спартаком» и нарушение на Венделе в игре с «Локомотивом»
В «Зените» заявили, что две судейские ошибки повлияли на гонку РПЛ.
Петербуржцы заняли второе место в прошлом сезоне Мир РПЛ, набрав на одно очко меньше «Краснодара».
«Не устаю повторять, что два нарушения повлияли на чемпионскую гонку – это гол из офсайда в матче «Спартак» – «Зенит» (2:1) и нарушение на Венделе, после которого мы пропустили в матче «Локомотив» – «Зенит» (1:1).
Думаю, все надеются, что судейство будет более профессиональным и объективным в связке с ВАР», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?12984 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости