Медведев об РПЛ: «Две судейские ошибки повлияли на чемпионскую гонку – гол из офсайда в матче со «Спартаком» и нарушение на Венделе в игре с «Локомотивом»

В «Зените» заявили, что две судейские ошибки повлияли на гонку РПЛ.

Петербуржцы заняли второе место в прошлом сезоне Мир РПЛ , набрав на одно очко меньше «Краснодара ».



«Не устаю повторять, что два нарушения повлияли на чемпионскую гонку – это гол из офсайда в матче «Спартак » – «Зенит » (2:1) и нарушение на Венделе, после которого мы пропустили в матче «Локомотив » – «Зенит» (1:1).

Думаю, все надеются, что судейство будет более профессиональным и объективным в связке с ВАР», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.