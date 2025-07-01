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Егор Демин будет играть за «Бруклин» под 8-м номером и с буковой «ё» в фамилии

«Нетс» опубликовали фото с пятью новичками, выбранными в 1-м раунде драфта.

Пять новичков «Бруклина» представили свои игровые майки. Российский разыгрывающий Егор Демин будет выступать в НБА под 8-м номером и с буковой «ё» в фамилии – «DЁMIN».

19-летний Демин был выбран на драфте под 8-м номером, что является рекордом для российских игроков.

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НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт репортера Эрика Слэйтера в соцсети X
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