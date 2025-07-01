Егор Демин будет играть за «Бруклин» под 8-м номером и с буковой «ё» в фамилии

«Нетс» опубликовали фото с пятью новичками, выбранными в 1-м раунде драфта.

Пять новичков «Бруклина » представили свои игровые майки. Российский разыгрывающий Егор Демин будет выступать в НБА под 8-м номером и с буковой «ё» в фамилии – «DЁMIN».

19-летний Демин был выбран на драфте под 8-м номером, что является рекордом для российских игроков.