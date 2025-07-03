Шабанов стал игроком «Айлендерс». Контракт – на год

Максим Шабанов продолжит карьеру в «Айлендерс».

Команда из Нью-Йорка объявила о подписании с хоккеистом контракта новичка сроком на год.

В прошлом сезоне Шабанов , выступавший за «Трактор », стал третьим бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ и вторым – в розыгрыше плей-офф.

24-летний форвард набрал 67 (23+44) очков в 65 матчах регулярки и добавил к ним 20 (10+10) баллов в 21 игре Кубка Гагарина.