«Все равно, пять собак, шесть или семь. Гулять и так тяжело, какая разница». Трусова и Игнатов завели еще одну собаку – шпица

Александра Трусова и Макар Игнатов завели еще одну собаку.

Теперь с ними живет шпиц по кличке Пух.

«Нас стало больше на один нос. Пух теперь с нами. А сегодня, между прочим, Всемирный день собак. Идеальный повод рассказать вам эту историю», – написала Трусова в соцсети.

Фигуристы рассказали, как у них появился новый питомец.

Игнатов: Подходим к магазину, Саша говорит: о! Там еще зоомагазин есть! Давай зайдем, посмотрим. У нас же много собак.

Трусова: Зоомагазин – вообще моя слабость.

Игнатов: Мы туда пришли, ничего не хотели брать такого. Там собака вот эта вот сидит, еще в два раза меньше, в таком стеклянном вольере одна. Носится, бегает. Грустно выглядит.

Трусова: Ну, мы взяли подержать его, нам разрешили. Мы начали его гладить. Я подержала, говорю: хочу забрать. Макар говорит: не, не надо, у нас и так много. Он взял подержать.

Игнатов: Мы ушли с этой собакой.

Трусова: И сказал – ну ладно. Давай уж тогда возьмем.

Игнатов: Сошлись на мысли, что в целом все равно – пять собак, шесть собак, семь. Гулять и так тяжело, ну и так тяжело, какая разница.

Трусова: Теперь нам всегда приходится гулять вместе.

Игнатов: Пух объединяет.