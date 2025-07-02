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«Все равно, пять собак, шесть или семь. Гулять и так тяжело, какая разница». Трусова и Игнатов завели еще одну собаку – шпица

Александра Трусова и Макар Игнатов завели еще одну собаку.

Теперь с ними живет шпиц по кличке Пух. 

«Нас стало больше на один нос. Пух теперь с нами. А сегодня, между прочим, Всемирный день собак. Идеальный повод рассказать вам эту историю», – написала Трусова в соцсети.

Фигуристы рассказали, как у них появился новый питомец.

Игнатов: Подходим к магазину, Саша говорит: о! Там еще зоомагазин есть! Давай зайдем, посмотрим. У нас же много собак. 

Трусова: Зоомагазин – вообще моя слабость. 

Игнатов: Мы туда пришли, ничего не хотели брать такого. Там собака вот эта вот сидит, еще в два раза меньше, в таком стеклянном вольере одна. Носится, бегает. Грустно выглядит.

Трусова: Ну, мы взяли подержать его, нам разрешили. Мы начали его гладить. Я подержала, говорю: хочу забрать. Макар говорит: не, не надо, у нас и так много. Он взял подержать. 

Игнатов: Мы ушли с этой собакой. 

Трусова: И сказал – ну ладно. Давай уж тогда возьмем. 

Игнатов: Сошлись на мысли, что в целом все равно – пять собак, шесть собак, семь. Гулять и так тяжело, ну и так тяжело, какая разница. 

Трусова: Теперь нам всегда приходится гулять вместе. 

Игнатов: Пух объединяет.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Трусовой в соцсети
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