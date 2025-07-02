Уимблдон. 2-й круг. Шнайдер сыграет с Парри, Рахимова – с Паолини, Павлюченкова – с Крюгер, Соболенко встретится с Бузковой, Радукану – с Вондроушовой
Диана Шнайдер сыграет с Диан Парри во втором круге «Уимблдона».
Диана Шнайдер сыграет с Диан Парри, Камилла Рахимова – с Жасмин Паолини, Анастасия Павлюченкова встретится с Эшлин Крюгер.
Арина Соболенко сыграет с Мари Бузковой, Эмма Радукану – с Маркетой Вондроушовой.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Второй круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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