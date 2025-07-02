Ракитич завершает карьеру в 37 лет, сообщил тренер «Хайдука». Хавбек взял 13 трофеев с «Барсой» и дошел до финала ЧМ-2018 с Хорватией

Иван Ракитич завершает карьеру футболиста.

Об этом сообщил тренер «Хайдука » Гонсало Гарсия.

«Ракитич завершает карьеру.

Он умен, у него хорошие идеи, и он разбирается в футболе. Но сейчас он переживает трудные времена – менять бутсы на костюм никогда не бывает легко. На самом деле, он – одна из причин, почему я сейчас в «Хайдуке», – сказал Гарсия в интервью Nova TV.

Как сообщает Gol.hr, после завершения карьеры Ракитич получит должность в спортивном департаменте «Хайдука».

1 июля истек срок соглашения Ракитича с «Хайдуком», за который он выступал в сезоне-2024/25. На протяжении карьеры 37-летний полузащитник также выступал за «Базель», «Шальке», «Севилью», «Барселону» и «Аль-Шабаб». В составе сборной Хорватии Иван стал серебряным призером ЧМ-2018, а с «Барселоной» выиграл 13 трофеев.