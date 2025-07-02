Ферстаппен согласен на переход в «Мерседес» (Sky Sport Italy)

Ферстаппен ведет переговоры с «Мерседесом».

По информации итальянского Sky Sport, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ведет переговоры с «Мерседесом » и может перейти в немецкую команду в 2026 году.

Отмечается, что Макс уже согласился на предложение Тото Вольффа . При этом часть совета директоров «Мерседеса» все еще обдумывает целесообразность сделки.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года, однако, по сообщениям ряда источников, предусматривает несколько опций досрочного расторжения. В частности, Ферстаппен может активировать опцию досрочного расторжения, если к летнему перерыву в чемпионате будет находиться ниже второго места в личном зачете. Вторая опция предполагает возможность расторжения контракта в том случае, если по итогам сезона команда «Ред Булл» не попадет в топ-3 в Кубке конструкторов.

В руководстве «Мерседеса» высоко оценивают свои шансы оказался в числе главных фаворитов в 2026 году и добиться успеха и с текущим составом пилотов, когда «Формула-1 » перейдет на новый технический регламент, и всерьез допускают повторение истории 2014 года.

С учетом высоких шансов «Мерседеса» совет директоров сомневается в необходимости серьезных дополнительных финансовых инвестиций, которые неминуемо потребуются, учитывая то, что финансовые запросы Ферстаппена значительно превосходят зарплату и Джорджа Расселла , и Андреа Кими Антонелли.

Также сообщается, что если сделка по переходу Ферстаппена все-таки будет завершена, то в составе «Мерседеса» Макс заменит Джордж Расселла, у которого пока нет контракта на следующий сезон.

В этом случае Расселл, скорее всего, продолжит карьеру либо в «Ред Булл», либо в «Астон Мартин».

Питер Уиндзор: «Ферстаппену нужно выбрать «Астон Мартин» и Ньюи, а не «Мерседес». Зачем переходить к Расселлу, если можно к Строллу?»