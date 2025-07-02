«Барселона» представила домашнюю форму на сезон-2025/26: «Она сочетает в себе наследие с инновациями, а традиции – с будущим»
«Барселона» представила домашнюю форму на сезон-2025/26.
«Форма сочетает в себе наследие с инновациями, а традиции – с будущим. Классические сине-гранатовые полосы были переосмыслены с новыми цветовыми градациями, которые привносят ритм и энергию – два основных качества стиля футбола «Барсы».
Пурпурный оттенок, который пересекает полосы по диагонали, придает футболке ощущение динамизма и ускорения. Это дань уважения флагам сине-гранатовых , которые развеваются на улицах и стадионах в дни матчей. Они стали символом как на местном, так и на глобальном уровне», – говорится в релизе на сайте каталонцев.
Фото: официальный сайт «Барселоны».
Появились фото новой домашней формы «Барселоны». Она поступит в продажу 2 июля
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Барселоны»
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