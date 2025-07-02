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Хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде – впервые с 2014-го. ИИХФ подписала соглашение с руководством лиги, Ассоциацией игроков и МОК о турнире 2026 года

Хоккеисты из НХЛ выступят на олимпийских играх 2026 года.

Сегодня в штаб-квартире Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Цюрихе состоялась встреча с участием представителей НХЛ, Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA), а также Международного олимпийского комитета (МОК), на которой было официально подписано соглашение о допуске хоккеистов НХЛ к участию в зимних олимпийских играх 2026 года в Милане.

Отмечается, что это соглашение «открыло двери для возможного участия игроков НХЛ и в Олимпиаде-2030 года». Таким образом, игроки НХЛ вернутся на турнир впервые с олимпийских игр 2014 года в Сочи. 

«Это великий день для международного хоккея и для миллионов фанатов по всему миру. По инициативе ИИХФ мы работали совместно с НХЛ, профсоюзом игроков и МОК, а также оргкомитетом Олимпиады-2026, чтобы воплотить этот проект в жизнь.

Возвращение лучших хоккеистов мира на Олимпиаду в 2026 году – это огромный шаг вперед для нашего вида спорта», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт NHLPA
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