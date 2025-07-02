Уимблдон. 2-й круг. Рублев сыграет с Харрисом, Хачанов – с Мотидзуки, Алькарас встретится с Тарветом, Фриц – с Диалло
Андрей Рублев сыграет с Ллойдом Харрисом во втором круге «Уимблдона».
Андрей Рублев встретится с Ллойдом Харрисом, Карен Хачанов – с Синтаро Мотидзуки.
Карлос Алькарас сыграет с Оливером Тарветом, Тэйлор Фриц – с Габриэлем Диалло.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Второй круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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