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Никитин ушел из «Локомотива», «Сити» купил Рейндерса, «Витязь» готовится к банкротству, Макар выиграл «Норрис», конфликт Дьокереша и «Спортинга», Лички в ЦСКА не будет и другие новости

1. «Локомотив» объявил об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера. Никитин возглавлял ярославцев с 2021 года, под его руководством клуб впервые выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне. 

2. «Манчестер Сити» купил хавбека «Милана» Тейани Рейндерса за 70 млн евро с учетом бонусов.

Из других трансферных новостей: «Челси» объявил о возвращении Санчо в «МЮ», Жерсон перейдет в «Зенит» после КЧМ и подпишет контракт на 5 лет, Мастантуоно прошел медосмотр в «Реале», подписал контракт до 2031-го и присоединится к мадридцам 15 августа, а Иван Перишич хочет перейти в «Барсу». 

3. Федерация гимнастики России объявила о возвращении российских спортсменов и судей на международные турниры.

4. НБА. Финал. 27 очков Матурина помогли «Индиане» обыграть «Оклахому» в 3-м матче серии (2-1).

5. Матиас Альмейда не соглашается возглавить ЦСКА. Тренер хочет найти работу в Европе. Марцел Личка также отказал армейцам.

6. «Витязь» готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Долги клуба – 400 млн рублей, сообщает источник «Матч ТВ».

7. Виктор Дьокереш заявил «Спортингу», что больше не будет играть за клуб из-за нарушения договоренности. Президент «львов» отрицает, что обещал продать форварда за 70 млн евро.

8. World Aquatics оставила в силе запрет для россиян общаться со СМИ на чемпионате мира.

9. Кэйл Макар выиграл «Норрис Трофи» во 2-й раз, у защитника «Колорадо» 1861 балл. Веренски набрал 1266 баллов, у Куинна Хьюза – 918.

10. Президент России Владимир Путин выразил благодарность Евгению Плющенко за активное участие в проведении общественно значимых мероприятий.

11. Чемпионат России по футзалу. «Ухта» сравняла счет с «Газпром-Югрой» в матчах за золото, «Тюмень» – с КПРФ в серии за бронзу.

12. Александр Сторожук покинул тульский «Арсенал» и возглавит «Ахмат». 

13. «Реал» – самый популярный клуб в соцсетях, «Барса» – 2-я, «МЮ» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й, «Ман Сити» – 5-й, «Ливерпуль» – 7-й. Только «Зенит» (68-й) попал из РФ в топ-100 от CIES.

Цитаты дня.

Михаил Дегтярев: «В каждой школе должны быть созданы спортивные клубы. Сегодня их уже более 38 тысяч – в 98,72% школ страны»

Месси – Хамесу во время матча Аргентины и Колумбии: «Ты сказал, что нам помогли в финале. Ты много говоришь»

Фетисов о КХЛ: «Навели порядок, лишили московских олигархов шансов подминать под себя другие команды. Это радует. ЦСКА мне сейчас не родной, тот закончился в СССР»

Горшков о переносе столетия «Зенита»: «Когда мы играли финал Пути РПЛ, клубу было 99. Следующий год – юбилейный. Как можно праздновать 100, когда тебе 99?»

Семин о 23-м месте РПЛ в рейтинге Opta: «Мы претендуем на 6-7-е место в Европе, следом за пятеркой сильнейших лиг, это нас недооценили! Все критерии очень спорные»

«Месси – лучший игрок в истории. Он показывает менталитет, позволяющий вести за собой команду, выигрывать трофеи. Именно так лигу делают лучше». Экс-игрок Аргентины Валери о Лео в МЛС

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22862 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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