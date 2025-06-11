«Челси» объявил о возвращении Санчо в «МЮ». Лондонцы выплатили 5 млн фунтов штрафа за невыкуп вингера
Джейдон Санчо вернется в «Манчестер Юнайтед» после завершения аренды в «Челси».
Об этом официально объявил лондонский клуб. Полузащитник присоединился к команде 31 августа 2024 года и провел в общей сложности 41 матч за клуб в минувшем сезоне.
За время своего пребывания на «Стэмфорд Бридж» вингер забил 5 голов, последний раз отличившись в финале Лиги конференций против «Бетиса» (4:1).
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, лондонцы выплатили штраф в 5 млн фунтов за отказ от обязательного выкупа игрока, сумма которого могла составить до 25 млн фунтов.
Санчо не останется в «МЮ», ни клуб, ни игрок этого не хотят (Фабрицио Романо)
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21123 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Челси»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости