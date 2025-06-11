Альмейда не соглашается возглавить ЦСКА. Тренер хочет найти работу в Европе («СЭ»)
Матиас Альмейда не соглашается на работу в ЦСКА.
По информации «Спорт-Экспресса», аргентинский специалист ссылается на желание в первую очередь возглавить европейскую команду. При этом он пока не отклоняет предложение армейцев окончательно.
9 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич. Сообщалось, что Альмейда является одним из главных кандидатов на замену сербскому специалисту.
С 2022 по 2025 год Альмейда возглавлял АЕК.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21110 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости