Сторожук покинул тульский «Арсенал». Тренер возглавит «Ахмат»
Александр Сторожук покинул тульский «Арсенал».
Клуб Мелбет Первой лиги объявил о расторжении контракта с главным тренером. Сторожук возглавлял туляков с января 2023 года.
Генеральный директор «Арсенала» Валерий Гриньковский сообщил, что тренер будет работать в «Ахмате».
«Мы благодарны Александру Александровичу и его тренерскому штабу за проделанную работу в течение двух с половиной сезонов, все это время мы были объединены одной целью. Но сейчас каждый идет своим путем.
Желаем Александру Сторожуку успехов в грозненском «Ахмате», – сказал Гриньковский.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал тульского «Арсенала»
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