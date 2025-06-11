Сторожук покинул тульский «Арсенал». Тренер возглавит «Ахмат»

Александр Сторожук покинул тульский «Арсенал».

Клуб Мелбет Первой лиги объявил о расторжении контракта с главным тренером. Сторожук возглавлял туляков с января 2023 года.

Генеральный директор «Арсенала » Валерий Гриньковский сообщил, что тренер будет работать в «Ахмате».

«Мы благодарны Александру Александровичу и его тренерскому штабу за проделанную работу в течение двух с половиной сезонов, все это время мы были объединены одной целью. Но сейчас каждый идет своим путем.

Желаем Александру Сторожуку успехов в грозненском «Ахмате », – сказал Гриньковский.