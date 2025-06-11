Федерация гимнастики России объявила о возвращении российских спортсменов и судей на международные турниры

Российские гимнасты вернутся на международные турниры под эгидой FIG.

В апреле Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила, что атлеты, получившие нейтральный статус, откажутся от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Причиной были названы «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования российским гимнастам и гимнасткам».

«Федерация гимнастики России сообщает о возвращении российского гимнастического сообщества на мировую арену.

Подтверждено участие в этапах Кубка мира-2025 по прыжкам на батуте в Португалии (5–6 июля), Германии (20–21 сентября), Болгарии (27–28 сентября) и Франции (3–5 октября).

Запланировано участие российских спортсменов в чемпионате мира по прыжкам на батуте (Мадрид, 2–10 ноября) и в первенстве мира (10–17 ноября).

Направлена предварительная заявка для участия российских спортсменов в «Кубке Претендентов 2025» по спортивной гимнастике, который пройдет в Париже 13 по 14 сентября. До 16 июля 2025 года будет определен окончательный количественный состав.

Участие судей в соревнованиях: Алина Гусарова и Ирина Берек будут работать в качестве нейтральных судей на Кубке Тбилиси по художественной гимнастике с 11 по 15 июня 2025 года.

Вице-президенты ФГР Ирина Никитина (спортивная акробатика) и Владислав Оскнер (спортивная аэробика) вошли в состав высшего жюри соответствующих видов спорта на Всемирных Играх 2025, которые пройдут в китайском Чэнду 7-17 августа.

Дмитрий Андреев назначен судьей категории D2 на вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике (19-25 октября, Индонезия).

Федерация гимнастики России продолжает планомерную работу, направленную на восстановление полноценного участия российских спортсменов в международной спортивной жизни», – говорится в релизе федерации.

Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?