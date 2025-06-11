  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о КХЛ: «Навели порядок, лишили московских олигархов шансов подминать под себя другие команды. Это радует. ЦСКА мне сейчас не родной, тот закончился в СССР»
110

Фетисов о КХЛ: «Навели порядок, лишили московских олигархов шансов подминать под себя другие команды. Это радует. ЦСКА мне сейчас не родной, тот закончился в СССР»

Вячеслав Фетисов рад, что в КХЛ нет тотального доминирования клубов из Москвы.

– В финале Кубка Гагарина играли «Локомотив» и «Трактор». Чего не хватает столичным клубам, которые много лет задавали тон в нашем хоккее?

– Меня, напротив, радует то, что чем больше команд будут побеждать в Кубке, тем быстрее пойдет развитие хоккея. Я еще перед началом сезона предсказал, что в этом году будет новый обладатель Кубка Гагарина. Так и получилось. Ни Ярославль, ни Челябинск до этого его не выигрывали. Какой бум в регионах вызвал их выход в финал! Это пример, что каждый клуб при правильной подготовке, менеджменте, отношении к нему в регионе может расти и побеждать. А еще пример для мальчишек.

Хоккей, как и бизнес, тоже будет процветать, развиваться, двигаться вперед, собирая полные стадионы и даря людям праздник. Чем больше команд будет бороться за титул, тем горячее будет конкуренция, а значит, и качество хоккея. В России это происходит благодаря тому, что КХЛ получила независимость от федерации и государства. Сейчас лигой, включая Молодежную, руководят достаточно компетентные люди,

Они сумели навести порядок в соблюдении потолка зарплат, ввести равные возможности, лишив, как в былые времена, столичных олигархов шансов подминать под себя другие команды. Вот тебе и результат. И меня это радует, поскольку мы к этому стремились 15 лет назад, с самого начала создания профессиональной лиги.

– Значит, причина того, что «Динамо», ЦСКА и «Спартак» отошли на второй план, в том, что эти клубы избрали не тот вектор развития?

– В какой-то мере. Но они будут стараться что-то изменить в этом плане – вносить изменения в клубную инфраструктуру, проводить более качественную селекцию, больше внимания уделять молодежи. Но рассчитывать на вариант с 13 подряд победами, как ЦСКА моих времен, вряд ли стоит. Сегодня уже даже два Кубка подряд выиграть очень сложно.

– То есть сейчас у нас прогресс большого хоккея в провинции и спад в столице?

– Не вижу в этом большой трагедии. Вот мой «Детройт», с которым я стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, уже десятый год не может выйти в плей офф. Но катастрофой это никто не называет. Все терпеливо ждут завершения формирования команды, полного стадиона. Тот же «Чикаго» – похожая история. Есть некая цикличность, которая меня радует. И не стоит так уж отчаиваться, что в финале не было московских клубов. Пусть работают, ищут рычаги для подъема.

– И даже родной ЦСКА не жаль?

– Он мне сейчас не родной. Родной ЦСКА закончился в Советском Союзе. Да, это профессиональный клуб с богатой историей, где работают компетентные люди. Вот пусть они за это отвечают перед своими болельщиками, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНХЛ
logoЛокомотив
logoКубок Гагарина
чемпионат СССР
logoВячеслав Фетисов
logoЧикаго
logoСпартак
logoДетройт
logoТрактор
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
болельщики
потолок зарплат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов об игре Путина в хоккей: «Характер у него железный. Когда спрашиваешь его, не надоело ли, отвечает: «Новые элементы интересно осваивать. Это доставляет настоящую мужскую радость»
5410 июня, 21:54
Главные новости
Тест для знатоков НХЛ: угадываем хоккеистов по фото
вчера, 21:30Тесты и игры
Лемье и Беркл хотят выкупить акции «Питтсбурга» у Fenway Sports Group. В 2021-м они продали контрольный пакет (Пьер ЛеБрюн)
7вчера, 21:11
Макар – 6-й хоккеист в истории НХЛ, выигравший 2+ «Норрис Трофи» до 27 лет. У Орра 8 таких наград, у Потвена – 3
4вчера, 20:53
«Ак Барс» заинтересован в Григоренко. СКА готов расстаться с форвардом (Артур Хайруллин)
1вчера, 20:27
Терещенко о Никитине в ЦСКА: «Идеальный вариант. Один из лучших тренеров России может привести клуб к Кубку Гагарина в следующем сезоне»
9вчера, 20:16
Волков покинул минское «Динамо». Сообщалось, что «Авангард» подпишет форварда
5вчера, 20:04
Майкл Руссо о Капризове: «Когда получаешь предложение на 120 млн долларов, пропустив половину сезона – стоит его принять. «Миннесота» сделает его самым высокооплачиваемым игроком лиги»
25вчера, 19:44
ЦСКА заплатил 35 млн рублей «Витязю» за переход Бучельникова («Матч ТВ»)
7вчера, 19:16
«Детройт» изучает возможность обмена Тарасенко. У форварда остался год контракта на 4,75 млн долларов
17вчера, 19:04
Фетисов об Овечкине: «Мотивировал его 3 года. Он выиграл Кубок Стэнли и успокоился. Пришлось его встряхнуть, объяснить, что пора сделать невозможное – замахнуться на вечный рекорд Гретцки»
35вчера, 18:38
Ко всем новостям
Последние новости
Ишматов об уходе Никитина из «Локомотива»: «Выиграл Кубок Гагарина и ушел, обычно остаются. Только бог знает, что происходит в клубе»
4вчера, 21:58
Черных о возможном банкротстве «Витязя»: «Если Бучельников был обменян, КХЛ разрешила клубу реализовывать игроков, как посчитает нужным»
вчера, 21:48
Щитов о Захаркине: «Известен как умный и опытный человек. В СКА будут два Профессора в следующем сезоне»
вчера, 21:23
«Нефтехимик» согласовал контракт с Данилой Квартальновым на год (Артур Хайруллин)
1вчера, 19:53
Агент Гусева о новом контракте с «Динамо»: «Пока ничего не подписали, находимся в диалоге. Кто‑то выдает желаемое за действительное»
вчера, 18:48
Щитов о Бобровском: «Великий вратарь. Отличный пример для подрастающего поколения»
2вчера, 18:25
Сошников о перелетах с Дальнего Востока: «Это тяжело, ты выживаешь. Играешь в пять утра по своему времени, когда идет 3-й период, организм не обманешь»
вчера, 16:58
Егор Яковлев: «Цель у «Металлурга» всегда одна, будем работать. Юрову желаем удачи в НХЛ, будет прославлять клуб за океаном»
вчера, 16:11
Плющев о том, что «Локомотив» может возглавить иностранец: «У клуба есть опыт работы с зарубежными тренерами, но не помню, чтобы они выигрывали что-то значимое»
13вчера, 14:02
Агент Коршкова о том, где форвард продолжит карьеру: «Секрет. Могу только сказать, что с «Ак Барсом» расторгли контракт по соглашению сторон»
1вчера, 13:50