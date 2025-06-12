НБА. Финал. 27 очков Матурина помогли «Индиане» обыграть «Оклахому» в 3-м матче серии

Сегодня, 12 июня, состоялся 3-й матч финальной серии плей-офф НБА-2024/25.

Финальная серия плей-офф между «Тандер» и «Пэйсерс» переехала в Индианаполис, после двух матчей в Оклахома-Сити счет в противостоянии – 2-1.

НБА

Плей-офф

Финал

Третий матч

«Индиана» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.