Семин о 23-м месте РПЛ в рейтинге Opta: «Мы претендуем на 6-7-е место в Европе, следом за пятеркой сильнейших лиг, это нас недооценили! Все критерии очень спорные»

Юрий Семин считает, что в рейтинге Opta недооценили Мир РПЛ.

Ранее Opta Sports опубликовал рейтинг сильнейших лиг мира. Список был составлен по итогам сезона на основании уровня выступающих в чемпионатах команд. АПЛ заняла первое место, Мир РПЛ делит 23-е место с чемпионатами Австрии и Швейцарии, средний рейтинг их клубов – 76,1.

«Думаю, мы должны поближе быть, а не на 23-м месте. Это нас недооценили! Мы в Европе на 6-7-е место претендуем. Не знаю, почему нас так низко поставили. Все критерии, по которым определяется место, очень спорные.

Я определяю по тому, что вижу: наблюдаю за играми чемпионатов, вижу, как происходит функционирование лиги. Поэтому мы находимся следом за пятеркой сильнейших лиг Европы», – сказал экс-тренер «Локомотива» и сборной России.