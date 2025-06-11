Семин о 23-м месте РПЛ в рейтинге Opta: «Мы претендуем на 6-7-е место в Европе, следом за пятеркой сильнейших лиг, это нас недооценили! Все критерии очень спорные»
Юрий Семин считает, что в рейтинге Opta недооценили Мир РПЛ.
Ранее Opta Sports опубликовал рейтинг сильнейших лиг мира. Список был составлен по итогам сезона на основании уровня выступающих в чемпионатах команд. АПЛ заняла первое место, Мир РПЛ делит 23-е место с чемпионатами Австрии и Швейцарии, средний рейтинг их клубов – 76,1.
«Думаю, мы должны поближе быть, а не на 23-м месте. Это нас недооценили! Мы в Европе на 6-7-е место претендуем. Не знаю, почему нас так низко поставили. Все критерии, по которым определяется место, очень спорные.
Я определяю по тому, что вижу: наблюдаю за играми чемпионатов, вижу, как происходит функционирование лиги. Поэтому мы находимся следом за пятеркой сильнейших лиг Европы», – сказал экс-тренер «Локомотива» и сборной России.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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