Путин выразил Плющенко благодарность за активное участие в проведении общественно значимых мероприятий

Владимир Путин выразил благодарность олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

«За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий Плющенко Евгению Викторовичу – генеральному директору ООО «Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко», город Москва», – говорится в тексте благодарности за подписью президента России.

«Вчера получил высокую благодарность! Рад, что наши шоу посетило большое количество семей СВО, врачей, многодетных семей и инвалидов! 15 процентов билетов на все наши шоу мы отдаем на благотворительность! Это порядки тысяч билетов по всей России и ближнему зарубежью в год!» – написал Плющенко в сторис.

Ученице Плющенко срезали переход в Азербайджан. Минус шанс на Олимпиаду для Жилиной