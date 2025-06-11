«Витязь» готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Долги клуба – 400 млн рублей («Матч ТВ»)

«Витязь» готовится к банкротству и продаст весь состав команды.

Об этом сообщает «Матч ТВ ».

«Долги «Витязя» составляют сейчас около 400 миллионов рублей. Там весь состав выставляется на продажу. Клуб готовится к процедуре банкротства», – сообщил источник в клубе.

Ранее из «Витязя » в ЦСКА перешли 21-летний форвард Дмитрий Бучельников и защитник Джереми Руа. Нападающий Дерек Барак покинул подмосковный клуб и стал игроком «Металлурга ».

Напомним, «Витязь» был основан в 1996 году и с 2008‑го выступал в КХЛ. В прошлом сезоне команда заняла 10-е место в Западной конференции, набрав 59 очков в 68 матчах, и не вышла в плей‑офф.

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