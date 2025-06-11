«Реал» – самый популярный клуб в соцсетях, «Барса» – 2-я, «МЮ» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й, «Ман Сити» – 5-й, «Ливерпуль» – 7-й. Только «Зенит» (68-й) попал из РФ в топ-100 от CIES

«Зенит» – единственный клуб из России в топ-100 по аудитории в соцсетях.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил список стал лучших команд мира с наибольшим количеством подписчиков в главных социальных сетях (X, инстаграм, фэйсбук, TikTok, YouTube).

Возглавил рейтинг «Реал» с более чем 470 миллионами подписчиков в соцсетях.

«Зенит » занял 68-е место (10,4 млн), став единственной командой из России в топ-100.

1. «Реал Мадрид » – 473,7 млн подписчиков

2. «Барселона » – 427,4 млн

3. «Манчестер Юнайтед » – 233,6 млн

4. «ПСЖ » – 199,4 млн

5. «Манчестер Сити » – 179,5 млн

6. «Ювентус » – 174,9 млн

7. «Ливерпуль » – 166,7 млн

8. «Челси » – 152,9 млн

9. «Бавария » – 149,1 млн

10. «Арсенал» – 114,1 млн

Весь список из ста команд можно изучить здесь .