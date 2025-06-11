«Реал» – самый популярный клуб в соцсетях, «Барса» – 2-я, «МЮ» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й, «Ман Сити» – 5-й, «Ливерпуль» – 7-й. Только «Зенит» (68-й) попал из РФ в топ-100 от CIES
«Зенит» – единственный клуб из России в топ-100 по аудитории в соцсетях.
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил список стал лучших команд мира с наибольшим количеством подписчиков в главных социальных сетях (X, инстаграм, фэйсбук, TikTok, YouTube).
Возглавил рейтинг «Реал» с более чем 470 миллионами подписчиков в соцсетях.
«Зенит» занял 68-е место (10,4 млн), став единственной командой из России в топ-100.
1. «Реал Мадрид» – 473,7 млн подписчиков
2. «Барселона» – 427,4 млн
3. «Манчестер Юнайтед» – 233,6 млн
4. «ПСЖ» – 199,4 млн
5. «Манчестер Сити» – 179,5 млн
6. «Ювентус» – 174,9 млн
7. «Ливерпуль» – 166,7 млн
8. «Челси» – 152,9 млн
9. «Бавария» – 149,1 млн
10. «Арсенал» – 114,1 млн
Весь список из ста команд можно изучить здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21110 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: CIES Football Observatory
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