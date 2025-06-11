«Ман Сити» купил хавбека «Милана» Рейндерса за 70 млн евро с учетом бонусов

«Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника «Милана» Тейани Рейндерса.

26-летний футболист сборной Нидерландов подписал контракт с «горожанами» до 30 июня 2030 года.

Ранее стало известно , что «Ман Сити » заплатит «Милану » 70 миллионов евро с учетом бонусов. Фиксированная сумма трансфера – 57 млн.

Рейндерс провел в Италии два сезона после перехода из АЗ. В минувшем сезоне Серии А Тейани сыграл 37 матчей, забил 10 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь .

Фото: mancity.com

Тейани Рейндерс – в «Манчестер Сити». Замена для Де Брюйне?