«Ман Сити» купил хавбека «Милана» Рейндерса за 70 млн евро с учетом бонусов
«Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника «Милана» Тейани Рейндерса.
26-летний футболист сборной Нидерландов подписал контракт с «горожанами» до 30 июня 2030 года.
Ранее стало известно, что «Ман Сити» заплатит «Милану» 70 миллионов евро с учетом бонусов. Фиксированная сумма трансфера – 57 млн.
Рейндерс провел в Италии два сезона после перехода из АЗ. В минувшем сезоне Серии А Тейани сыграл 37 матчей, забил 10 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь.
Фото: mancity.com
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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