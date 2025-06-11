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Дьокереш заявил «Спортингу», что больше не будет играть за клуб из-за нарушения договоренности. Президент «львов» отрицает, что обещал продать форварда за 70 млн евро

Виктор Дьокереш зол на «Спортинг» из-за нарушения договоренности.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Швеции договорился со «Спортингом» о снижении своей цены до 70 млн евро, так как выполнил обещанное в 2023 году условие – он будет забивать не менее 20 голов за сезон в чемпионате. Виктор дважды стал лучшим бомбардиром португальской лиги, забив 29 и 39 голов.

Как сообщает Record, Дьокереш зол на клуб и разочарован, так как считает, что «львы» нарушили условия джентльменского соглашения. Игрок удалил упоминание «Спортинга» из своих соцсетей и сообщил клубу, что не будет больше за него выступать.

Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш выступил с заявлением и разъяснил ситуацию.

«Я могу гарантировать, что Дьокереш не уйдет за 60 миллионов евро плюс 10 млн, потому что я никогда этого не обещал. До сих пор у клуба не было официальных предложений по Виктору.

Одним из самых больших опасений его агента было то, потребуем ли мы выполнения пункта о расторжении контракта. Он хотел добиться гарантий в определенных вещах.

И что было согласовано? Что «Спортинг» не будет требовать отступные сейчас. По одной причине: Дьокерешу вскоре должно было исполниться 27 лет, а ни один игрок не уезжает из Португалии в 27 лет за 100 или 90 млн евро.

На той же встрече агент хотел согласовать сумму. Я сказал следующее: «Нам не стоит устанавливать фиксированную стоимость, потому что я не знаю, что произойдет через год. Я не знаю, будет ли это 40, 60 или 80 млн евро. Единственное, что я могу гарантировать, так это то, что я не потребую 100 млн евро», – заявил Варандаш для Record.

Напомним, что ранее кандидатами на подписание Дьокереша называли «МЮ» и «Арсенал».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
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