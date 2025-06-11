Михаил Дегтярев: «В каждой школе должны быть созданы спортивные клубы. Сегодня их уже более 38 тысяч – в 98,72% школ страны»
Дегтярев призвал создать спортивные клубы в каждой школе России.
«В марте мы утвердили межотраслевую программу развития школьного спорта до 2030 года. Работа идет в тесном взаимодействии с Минпросвещения. В каждой школе должны быть созданы спортивные клубы. Сегодня их уже более 38 тысяч, в 98,72% школ страны.
В 2024 году Минспортом совместно с общероссийскими федерациями среди школьников было проведено 679 мероприятий – на 23% больше, чем в 2023 году. В том числе 84 – среди школьных спортивных лиг», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.
60,3% – доля занимающихся спортом в России. Дегтярев заверил Путина, что цифра верная
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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