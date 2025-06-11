Макар выиграл «Норрис Трофи» во 2-й раз, у защитника «Колорадо» 1861 балл. Веренски набрал 1266 баллов, у Куинна Хьюза – 918
Кэйл Макар выиграл «Норрис Трофи» второй раз в карьере.
Голосование за обладателя приза лучшему защитнику сезона проводилось среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.
По его итогам канадский защитник «Колорадо» набрал 1861 балл. Кэйл был номинирован на приз в пятый раз. В 2022 году он уже выигрывал «Норрис Трофи».
Второе место в голосовании занял защитник «Коламбуса» Зак Веренски с 1266 баллами. Тройку замкнул защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, набравший 918 баллов.
В нынешнем сезоне Макар стал самым результативным хоккеистом в регулярке среди защитников, набрав 92 (30+62) очка в 80 матчах при полезности «плюс 27» и среднем игровом времени 25:43.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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