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  • «Месси – лучший игрок в истории. Он показывает менталитет, позволяющий вести за собой команду, выигрывать трофеи. Именно так лигу делают лучше». Экс-игрок Аргентины Валери о Лео в МЛС
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«Месси – лучший игрок в истории. Он показывает менталитет, позволяющий вести за собой команду, выигрывать трофеи. Именно так лигу делают лучше». Экс-игрок Аргентины Валери о Лео в МЛС

Диего Валери подчеркнул влияние Лионеля Месси на «Интер Майами» и МЛС.

«Это по-прежнему безумие. Он лучший игрок в истории, он выиграл все, включая чемпионат мира, и он показывает менталитет, позволяющий соревноваться, вести за собой команду, выигрывать больше трофеев.

Именно так лигу делают лучше, верно? Это нравится мне больше всего», – отметил экс-игрок сборной Аргентины.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
logoДиего Валери
logoЧМ-2022
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