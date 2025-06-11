«Месси – лучший игрок в истории. Он показывает менталитет, позволяющий вести за собой команду, выигрывать трофеи. Именно так лигу делают лучше». Экс-игрок Аргентины Валери о Лео в МЛС

Диего Валери подчеркнул влияние Лионеля Месси на «Интер Майами» и МЛС.

«Это по-прежнему безумие. Он лучший игрок в истории, он выиграл все, включая чемпионат мира, и он показывает менталитет, позволяющий соревноваться, вести за собой команду, выигрывать больше трофеев.

Именно так лигу делают лучше, верно? Это нравится мне больше всего», – отметил экс-игрок сборной Аргентины .