Личка отказал ЦСКА и решил рассматривать варианты в Европе. Тренер не планирует работать в России в ближайшее время («Чемпионат»)
Марцел Личка отказался от работы в ЦСКА.
По информации «Чемпионата», представители руководства армейцев созванивались с экс-тренером «Динамо». Личка взял время на раздумья и в итоге решил сосредоточиться на карьере в Европе.
Сообщается, что чешский специалист не намерен рассматривать варианты с российскими клубами в ближайшие месяцы.
Личка возглавлял «Динамо» с 2023 по 2025 год. Ранее он работал в «Оренбурге».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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