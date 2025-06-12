Личка отказал ЦСКА и решил рассматривать варианты в Европе. Тренер не планирует работать в России в ближайшее время («Чемпионат»)

Марцел Личка отказался от работы в ЦСКА.

По информации «Чемпионата», представители руководства армейцев созванивались с экс-тренером «Динамо». Личка взял время на раздумья и в итоге решил сосредоточиться на карьере в Европе.

Сообщается, что чешский специалист не намерен рассматривать варианты с российскими клубами в ближайшие месяцы.

Личка возглавлял «Динамо» с 2023 по 2025 год. Ранее он работал в «Оренбурге».