Мастантуоно прошел медосмотр в «Реале» и подписал контракт до 2031-го. Вингер поедет на КЧМ с «Ривер Плейт» и присоединится к мадридцам 15 августа
Франко Мастантуоно присоединится к «Реалу» после клубного ЧМ.
По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, вингер уже прошел медобследование для мадридского клуба и подписал контракт на срок до 2031 года. «Реал» активировал отступные аргентинца в размере 45 млн евро.
Мастантуоно отправится на клубный чемпионат мира в составе «Ривер Плейт». Он присоединится к «Реалу» 15 августа – на следующий день после того, как ему исполнится 18 лет.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Сесара Луиса Мерло
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