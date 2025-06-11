Мастантуоно прошел медосмотр в «Реале» и подписал контракт до 2031-го. Вингер поедет на КЧМ с «Ривер Плейт» и присоединится к мадридцам 15 августа

Франко Мастантуоно присоединится к «Реалу» после клубного ЧМ.

По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, вингер уже прошел медобследование для мадридского клуба и подписал контракт на срок до 2031 года. «Реал» активировал отступные аргентинца в размере 45 млн евро.

Мастантуоно отправится на клубный чемпионат мира в составе «Ривер Плейт ». Он присоединится к «Реалу » 15 августа – на следующий день после того, как ему исполнится 18 лет.