Горшков о переносе столетия «Зенита»: «Когда мы играли финал Пути РПЛ, клубу было 99. Следующий год – юбилейный. Как можно праздновать 100, когда тебе 99?»
Юрий Горшков высказался о переносе столетия «Зенита».
– Перенос 100-летия «Зенита» вызвал много обсуждений и шуток.
– Я скажу так: условно, тебе исполнилось 29 лет. Пошел 30-й год. Ты скажешь, сколько тебе лет?
– 29.
– На момент последнего тура, 24 мая, «Зениту» сколько лет было?
– 99.
– На следующий день было 100. Ты сам ответил на свой вопрос. Лично для меня 100 лет, когда тебе наступило 100. И дальше следующий год – юбилейный. Как можно, когда тебе 99, праздновать 100?
– Получается, что «Зенит» остался без Кубка на 100-летие.
– Был бы. Когда мы играли финал Пути РПЛ, «Зениту» было 99, – сказал защитник петербургской команды.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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