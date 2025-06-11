Горшков о переносе столетия «Зенита»: «Когда мы играли финал Пути РПЛ, клубу было 99. Следующий год – юбилейный. Как можно праздновать 100, когда тебе 99?»

Юрий Горшков высказался о переносе столетия «Зенита».

– Перенос 100-летия «Зенита» вызвал много обсуждений и шуток.

– Я скажу так: условно, тебе исполнилось 29 лет. Пошел 30-й год. Ты скажешь, сколько тебе лет?

– 29.

– На момент последнего тура, 24 мая, «Зениту» сколько лет было?

– 99.

– На следующий день было 100. Ты сам ответил на свой вопрос. Лично для меня 100 лет, когда тебе наступило 100. И дальше следующий год – юбилейный. Как можно, когда тебе 99, праздновать 100?

– Получается, что «Зенит» остался без Кубка на 100-летие.

– Был бы. Когда мы играли финал Пути РПЛ, «Зениту» было 99, – сказал защитник петербургской команды.

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