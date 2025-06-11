Перишич хочет перейти в «Барсу». 36-летний хавбек отложил продление контракта с ПСВ (Санти Ауна)
Иван Перишич хотел бы присоединиться к «Барселоне».
Ранее сообщалось, что Ханси Флик также заинтересован в игроке и общался с ним по поводу трансфера. Тренер знает хорвата по работе в «Баварии».
В минувшем сезоне 36-летний полузащитник выступал за ПСВ и 1 июля станет свободным агентом, если не продлит контракт.
На данный момент Перишич предпочитает немного подождать «Барселону», поэтому отложил продление соглашения с нидерландским клубом, сообщает журналист Санти Ауна.
В прошедшем сезоне футболист забил 11 голов и отдал 11 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Санти Ауны
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