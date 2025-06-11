«Локомотив» объявил об уходе Никитина: «Бывший главный тренер нашей команды по собственной инициативе расторг контракт»

«Локомотив» объявил об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера.

«Хоккейный клуб «Локомотив » сообщает, что бывший главный тренер нашей команды Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027-го года.

Информацию о новом наставнике «Локомотива» и тренерском штабе мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении клуба из Ярославля.

Никитин возглавлял «Локомотив» с 2021 года. Под его руководством клуб впервые выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне.

Ранее появилась информация о возвращении 52-летнего специалиста в ЦСКА, с которым он выигрывал Кубок Гагарина в 2019 году.

ЦСКА планирует объявить о назначении Никитина в ближайшее время. Вероятно, он возглавит клуб 11 июня («СЭ»)