«Локомотив» объявил об уходе Никитина: «Бывший главный тренер нашей команды по собственной инициативе расторг контракт»
«Локомотив» объявил об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера.
«Хоккейный клуб «Локомотив» сообщает, что бывший главный тренер нашей команды Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027-го года.
Информацию о новом наставнике «Локомотива» и тренерском штабе мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении клуба из Ярославля.
Никитин возглавлял «Локомотив» с 2021 года. Под его руководством клуб впервые выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне.
Ранее появилась информация о возвращении 52-летнего специалиста в ЦСКА, с которым он выигрывал Кубок Гагарина в 2019 году.
ЦСКА планирует объявить о назначении Никитина в ближайшее время. Вероятно, он возглавит клуб 11 июня («СЭ»)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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