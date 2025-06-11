World Aquatics оставила в силе запрет для россиян общаться со СМИ на чемпионате мира
World Aquatics оставила в силе запрет для российских спортсменов общаться со СМИ.
Об этом Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сообщила в преддверии чемпионата мира, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Россияне выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.
«Никаких взаимодействий со СМИ с первого дня тренировок на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре 2025 года и до следующего дня после окончания мероприятия», – заявили в пресс‑службе World Aquatics.
На турнирах под эгидой World Aquatics россиянам запрещено общаться с представителями СМИ.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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