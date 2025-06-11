Жерсон перейдет в «Зенит» после КЧМ и подпишет контракт на 5 лет. Клуб выплатит отступные в 25 млн евро (Вене Казагранде)

Жерсон Сантос перейдет в «Зенит» после клубного чемпионата мира.

Журналист Вене Казагранде сообщает, что сине-бело-голубые договорились с «Фламенго » о трансфере полузащитника. По просьбе игрока «Зенит» выплатит отступные после турнира – сообщалось, что их сумма составляет 25 млн евро .

Контракт Жерсона с клубом из Санкт-Петербурга будет рассчитан на 5 лет, его зарплата будет считаться фиксированной.

Ранее сообщалось, что в «Зените» Жерсон будет получать 6 млн евро в год после уплаты налогов. Кроме того, клуб будет платить бразильцу по 25 000 евро за гол или ассист, по 500 000 – за каждое трансферное окно, в котором он остается в клубе, ему также предоставят жилье и машину.