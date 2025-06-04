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10 клубов Первой лиги выступили за сохранение «Пари НН» в РПЛ, 4 – за выход «Урала», один клуб воздержался

Клубы Первой лиги предложили оставить «Пари НН» в РПЛ на следующий сезон.

Таковы результаты опроса, инициированного ФНЛ среди клубов Мелбет Первой лиги о том, кто должен занять место «Химок», не получивших лицензию для РПЛ.

«По итогам опроса клубы сформировали следующую позицию:

10 клубов выразили мнение о том, что «Пари НН» должен принять участие в сезоне-2025/26 в Мир РПЛ;

4 клуба выразили мнение о том, что «Урал» должен принять участие в сезоне-2025/26 в Мир РПЛ.

Также по одному клубу остановились на мнении, что:

– при замене участника Мир РПЛ необходимо строго придерживаться спортивных принципов и ориентироваться исключительно на спортивные критерии отбора;

– необходимо расширение состава участников Мир РПЛ до 18 клубов;

– необходимо проведение дополнительных переходных матчей между «Пари НН» и «Уралом».

Один клуб воздержался от ответа.

На основании результатов опроса клубов в ближайшее время ФНЛ будет сформировано официальное письмо и отправлено в РФС», – говорится в заявлении ФНЛ.

13 клубов РПЛ за сохранение «Пари НН» в лиге, «Зенит» против, «Сочи» воздержался. От турнира на 15 команд отказались

«Ахмат» остался в РПЛ – с судейским спором, «Сочи» вернулся даже без тренера. А «Пари» вылетел, но не вылетел?

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Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал ФНЛ
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