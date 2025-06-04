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Матвиенко – Овечкину: «Вы символ для молодых хоккеистов, это дорогого стоит. Надо возвращать славу нашего хоккея, школу продвигать»

Валентина Матвиенко назвала Александра Овечкина символом для молодых хоккеистов.

Сегодня нападающий «Вашингтона» посетил Совет Федерации РФ, пообщался с Валентиной Матвиенко и подарил ей джерси.

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

– Как вам удалось стать первым, лучшим? – спросила Матвиенко.

– За счет работы, – ответил Овечкин.

– Достойный ответ. Такой опыт, такая слава. Вы представляете, какой вы символ для молодых ребят, которые хоккеем занимаются? Это дорогого стоит. Надо возвращать славу нашего хоккея и нашу школу продвигать, – заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Совета Федерации
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