Фукале перешел в «Динамо» Минск из «Трактора». Контракт – на 2 года
Зак Фукале подписал контракт с минским «Динамо» на 2 сезона.
Об этом сообщает агентство Gold Star Hockey, представляющее интересы 30-летнего канадского вратаря.
«Зак провел два отличных сезона в составе «Трактора». Он выводил команду в полуфинал и финал Кубка Гагарина, суммарно одержал 52 победы в регулярных чемпионатах и 20 в плей-офф, на его счету уже 15 сухих матчей в КХЛ.
Впереди – новый вызов, который Зак принимает в статусе самого высокооплачиваемого голкипера КХЛ. Следующие два сезона за вратарский вопрос в Минске могут не волноваться», – говорится в заявлении агентства.
Изображение: t.me/GoldStarHockey
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Gold Star Hockey
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