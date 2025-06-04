Фукале перешел в «Динамо» Минск из «Трактора». Контракт – на 2 года

Зак Фукале подписал контракт с минским «Динамо» на 2 сезона.

Об этом сообщает агентство Gold Star Hockey, представляющее интересы 30-летнего канадского вратаря.

«Зак провел два отличных сезона в составе «Трактора ». Он выводил команду в полуфинал и финал Кубка Гагарина, суммарно одержал 52 победы в регулярных чемпионатах и 20 в плей-офф, на его счету уже 15 сухих матчей в КХЛ.

Впереди – новый вызов, который Зак принимает в статусе самого высокооплачиваемого голкипера КХЛ . Следующие два сезона за вратарский вопрос в Минске могут не волноваться», – говорится в заявлении агентства.

Изображение: t.me/GoldStarHockey