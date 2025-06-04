Сафонов переплатил 629 рублей и 99 копеек по долгу за алименты. Ему должны разрешить выезд из России
Матвей Сафонов переплатил 629 рублей и 99 копеек по долгам за алименты.
Ранее появилась информация, что голкипер «ПСЖ» в полном объеме погасил задолженность в размере более 66 миллионов рублей по алиментам.
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, Сафонов переплатил 629 рублей и 99 копеек.
На сегодняшний день ему должен быть разрешен выезд из России. Ранее в отношении игрока действовал запрет, возникший из-за долга.
С Сафонова сняты все ограничения после выплаты долга по алиментам. Экс-жена просила приставов задержать и допросить вратаря, чтобы узнать его зарплату в «ПСЖ» (Sport Baza)
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Игоря Сергеева
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