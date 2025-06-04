Сафонов переплатил 629 рублей и 99 копеек по долгу за алименты. Ему должны разрешить выезд из России

Матвей Сафонов переплатил 629 рублей и 99 копеек по долгам за алименты.

Ранее появилась информация , что голкипер «ПСЖ» в полном объеме погасил задолженность в размере более 66 миллионов рублей по алиментам.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, Сафонов переплатил 629 рублей и 99 копеек.

На сегодняшний день ему должен быть разрешен выезд из России. Ранее в отношении игрока действовал запрет, возникший из-за долга.

С Сафонова сняты все ограничения после выплаты долга по алиментам. Экс-жена просила приставов задержать и допросить вратаря, чтобы узнать его зарплату в «ПСЖ» (Sport Baza)