Португалия обыграла Германию впервые с 2000 года. У немцев было 5 побед подряд
Португалия впервые за 25 лет обыграла Германию.
Команда тренера Роберто Мартинеса одержала волевую победу над немцами в Мюнхене (2:1) в полуфинале Лиги наций, забив два гола после перерыва. Победным стал мяч Криштиану Роналду на 68-й минуте.
Таким образом, сборная Португалии выиграла у сборной Германии впервые с 20 июня 2000 года, тогда была победа со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата Европы.
С тех пор команды провели пять матчей, и Германия одержала пять побед.
В финале турнира португальцы сыграют с Испанией или Францией.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Wildstat
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