Российские фигуристы не стали оспаривать невыдачу нейтральных статусов в CAS («СЭ»)

Российские фигуристы не стали оспаривать невыдачу нейтральных статусов в CAS.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил к отборочному турниру на Олимпиаду-2026 только фигуристов-одиночников из России – Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Парам и танцевальным дуэтам нейтральный статус не одобрили. Основными в парном катании в заявке России были Анастасия Мишина и Александр Галлямов , в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин .

Российская конькобежка Дарья Качанова стала единственной , кто оспорил решение ISU о невыдаче нейтрального статуса. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на CAS , других исков от российских конькобежцев, фигуристов и представителей шорт-трека суд на 4 июня не получал.

Срок подачи апелляций на опубликованное 13 мая решение ISU истек в полночь с 3 на 4 июня.

Степанова и Букин опять мимо Олимпиады. Им уже мешали МОК и ковид, а теперь – ISU