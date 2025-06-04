«Экономическая катастрофа». В Тронхейме заявили об убытках после проведения лыжного чемпионата мира

В Тронхейме заявили о серьезных убытках после проведения лыжного чемпионата мира.

По информации VG, организаторы понесли убытки в размере до 34 млн норвежских крон (около 2,9 млн евро) – это предварительная оценка, которая еще может вырасти. В материале издания она сравнивается с «экономической катастрофой».

3 июня прошло заседание с участием представителей Норвежской ассоциации лыжного спорта, округа Сер-Тренделаг и муниципалитета Тронхейма по итогам соревнований.

«Трудно понять, когда вы сначала прогнозируете прибыль в 20-30 млн крон (1,7–2,5 млн евро) в январе, продаете столько билетов, сколько продали, а в итоге получаете дефицит в двузначное число миллионов крон.

За 20 лет я имел дело со многими организациями. Но это описать трудно. Я никогда не сталкивался с таким экономическим хаосом, как этот», – сказал глава финансового департамента Тронхейма Кьетил Рейнскоу, не назвав точную сумму убытков.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в норвежском Тронхейме проходил с 26 февраля по 9 марта.