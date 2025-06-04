Кучеров выиграл «Тед Линдсэй Эворд» во 2-й раз. Форварда «Тампы» признавали лучшим игроком по версии профсоюза в 2019-м

Никита Кучеров стал обладателем «Тед Линдсэй Эворд».

Приз присуждается самому выдающемуся хоккеисту регулярного сезона по версии профсоюза – Ассоциации игроков НХЛ.

В число номинантов вошли Нэтан Маккиннон («Колорадо ») и Кэйл Макар («Колорадо»).

Кучеров удостоился награды во второй раз – он получал «Тед Линдсэй Эворд» в сезоне-2018/19.

В регулярном сезоне НХЛ-2024/25 Никита провел 78 матчей и набрал 121 (37+84) очко, став лучшим бомбардиром лиги второй раз подряд.