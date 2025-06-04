Кучеров выиграл «Тед Линдсэй Эворд» во 2-й раз. Форварда «Тампы» признавали лучшим игроком по версии профсоюза в 2019-м
Никита Кучеров стал обладателем «Тед Линдсэй Эворд».
Приз присуждается самому выдающемуся хоккеисту регулярного сезона по версии профсоюза – Ассоциации игроков НХЛ.
В число номинантов вошли Нэтан Маккиннон («Колорадо») и Кэйл Макар («Колорадо»).
Кучеров удостоился награды во второй раз – он получал «Тед Линдсэй Эворд» в сезоне-2018/19.
В регулярном сезоне НХЛ-2024/25 Никита провел 78 матчей и набрал 121 (37+84) очко, став лучшим бомбардиром лиги второй раз подряд.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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