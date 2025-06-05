Индзаги возглавил «Аль-Хилаль», контракт экс-тренера «Интера» – до 2027 года

«Аль-Хилаль» объявил о назначении Симоне Индзаги на пост главного тренера.

49-летний итальянец и саудовский клуб заключили соглашение до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что Индзаги будет получать 25 млн евро в год и бонусы 4-5 млн в «Аль-Хилале».

«Аль-Хилаль», представляя нового тренера, написал : «Итальянский гений здесь ✅ 🧠». А сам тренер сказал: «Я Симоне Индзаги. И сегодня начинается моя история с «Аль-Хилалем ».

3 июня «Интер» сообщил о прекращении сотрудничества с Симоне по соглашению сторон.

Индзаги возглавил «Интер » летом 2021 года. Под его руководством «нерадзурри» выиграли Серию А, дважды стали обладателями Кубка Италии, трижды – Суперкубка Италии и два раза уступили в финале Лиги чемпионов – «Манчестер Сити» (0:1) в 2023 году и «ПСЖ» (0:5) в 2025-м.

Фото: alhilal.com