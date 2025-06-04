«Витязю» нужно 1,5 млрд рублей на сезон, долги – 200 млн. Ротенберг звонил в клуб и попросил их полный список, а также сказал сохранить игроков («Матч ТВ»)
Ранее сообщалось как о том, что подмосковный клуб покинет КХЛ из-за проблем с финансированием, так и о том, что у команды появится новый спонсор (а возглавить ее может Ротенберг, которого недавно уволил СКА).
«Сейчас в «Витязе» есть задолженность по зарплате игрокам в размере 200 млн рублей. Клуб в самом деле на грани выживания в КХЛ. «Витязь» уже готовится распродавать состав.
Но генменеджеру клуба Игорю Варицкому уже звонил Роман Ротенберг и попросил предоставить полный список по задолженностям, а также сказал сохранить игроков.
Если Ротенберг, который уже покинул систему СКА, сумеет привлечь полтора миллиарда рублей на сезон для «Витязя» с учетом основной команды и всей вертикали, то он в самом деле спасет клуб, а сам может стать в «Витязе» не только главным тренером, но и основным функционером», – приводит «Матч ТВ» слова источника, приближенного к с ситуации.