18

Джордан Отт – новый главный тренер «Финикса»

Джордан Отт возглавит «Финикс».

«Санз» приняли решение нанять ассистента главного тренера «Кавальерс» Джордана Отта на должность нового главного тренера команды.

Отт работает ассистентом в НБА с 2012 года и имеет большой опыт в изобретательности в атаке и обороне, развитии игроков и общении, отмечает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

После всестороннего четырехэтапного поиска, в котором участвовало более 15 кандидатов, владельцы и руководство «Санз» остановили свой выбор на Отте. Прошлым летом специалист присоединился к тренерскому штабу Кенни Эткинсона и в этом сезоне сыграл ключевую тренерскую роль в успехе «Кливленда» в Восточной конференции (64-18).

Согласно источникам, лидер «Финикса» Девин Букер был вовлечен в процесс поиска на последних этапах и также назвал Отта своим главным выбором. Отт работал в тренерских штабах «Атланты», «Бруклина», «Лейкерс» и «Кливленда».

Кто станет чемпионом НБА?4878 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoФиникс
logoКливленд
logoНБА
Джордан Отт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Провал «Бостона», MVP Шэя и потрясающая «Индиана». Итоги сезона в НБА
274 июня, 15:20Трибуна
«Финикс» и «Сперс» обсуждают возможность сделки с участием Кевина Дюрэнта, Девина Васселла и Харрисона Барнса
494 июня, 04:59
Владельцы «Атланты» обсуждали возможность обмена Кевина Дюрэнта
43 июня, 18:37
«Финикс» хочет обменять Кевина Дюрэнта на центрового
343 июня, 16:24
Главные новости
Победный бросок Тайриза Халибертона стал лучшим моментом игрового дня НБА
22 минуты назадВидео
Рик Карлайл: «Нам повезло, но не на пустом месте»
2сегодня, 09:13
«Финикс» не заинтересован в обмене Кевина Дюрэнта на Карла-Энтони Таунса
13сегодня, 08:48
Тайриз Халибертон: «Все эти броски, которые залетают, я отрабатываю каждый день, играя один на один с нашими запасными»
13сегодня, 08:23
«Индиана» вела в счете по ходу первого матча в общей сложности 0,3 секунды
9сегодня, 07:46
Тайриз Халибертон реализовал 13 из 15 бросков, когда мог сравнять счет или вывести команду вперед в последние 90 секунд игры
6сегодня, 07:35
Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» примет ЦСКА в 5-й игре серии
3сегодня, 07:20
«Индиана» стала третьей командой, отыгравшей 15 очков в четвертой четверти плей-офф
2сегодня, 06:58Видео
Шакил О′Нил: «Индиана» однозначно украла эту победу, она плохо играла»
25сегодня, 06:27
Джейлен Уильямс: «Мы играли на удержание лидерства, не пытаясь его увеличить»
4сегодня, 05:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» встретится с «Бешикташем» в 1-й игре серии
сегодня, 09:00
ACB. 1/4 финала. «Реал» встретится с «Басконией», «Барселона» примет «Уникаху» во 2-х матчах серий
сегодня, 09:00
Чемпионат Франции. 1/2 финала. «Париж» сыграет с «Бурком» во 2-м матче серии
сегодня, 09:00
Чемпионат Греции. Финал. «Панатинаикос» примет «Олимпиакос» в 3-м матче возобновленной серии
1сегодня, 09:00
Личный тренер ШГА: «В лиге есть настоящие «продавцы штрафных», но Шэй не один из них»
3сегодня, 08:01
Шэмс Чарания: «Никс» пытались получить Дюрэнта перед дедлайном»
3сегодня, 07:41
Джейсон Ричардсон: «Дэнни Фортсон садится на скамейку и достает бритву из носка»
сегодня, 07:30
Кевин Янг подписал долгосрочное продление контракта с университетом Бригама Янга
сегодня, 07:08
Адам Сильвер: «Данные не подтверждают, что уменьшение числа матчей снизит риск травм»
5сегодня, 06:36
«Абсолютно нет». Рик Питино не хочет тренировать «Нью-Йорк»
сегодня, 06:28