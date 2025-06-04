Джордан Отт – новый главный тренер «Финикса»

Джордан Отт возглавит «Финикс».

«Санз» приняли решение нанять ассистента главного тренера «Кавальерс» Джордана Отта на должность нового главного тренера команды.

Отт работает ассистентом в НБА с 2012 года и имеет большой опыт в изобретательности в атаке и обороне, развитии игроков и общении, отмечает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

После всестороннего четырехэтапного поиска, в котором участвовало более 15 кандидатов, владельцы и руководство «Санз» остановили свой выбор на Отте. Прошлым летом специалист присоединился к тренерскому штабу Кенни Эткинсона и в этом сезоне сыграл ключевую тренерскую роль в успехе «Кливленда » в Восточной конференции (64-18).

Согласно источникам, лидер «Финикса » Девин Букер был вовлечен в процесс поиска на последних этапах и также назвал Отта своим главным выбором. Отт работал в тренерских штабах «Атланты», «Бруклина», «Лейкерс» и «Кливленда».