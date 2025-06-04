«Барса» признала разногласия с УЕФА в вопросе учета дохода от рычагов. Клуб еще не уведомлен о возможных санкциях

В «Барселоне» признали, что УЕФА обнаружил несоответствия в балансе клуба.

Ранее сообщалось , что УЕФА может снять очки с «Барселоны» или ограничить размер ее заявки на Лигу чемпионов из-за повторного нарушения финансовых требований. Речь идет о некорректном отражении прибыли от продажи нематериальных активов.

«ФК «Барселона» недавно завершил процесс экономического аудита, который проводится УЕФА каждые два года. О выводах и возможных последствиях, вытекающих из этой проверки, клуб еще не уведомлен.

Основное несоответствие заключается в том, что УЕФА не рассматривает некоторые операции (так называемые рычаги) как обычный доход, в отличие от критериев Ла Лиги, которая рассматривает их как обычный операционный доход. Мы будем продолжать информировать вас», – заявили в клубе.