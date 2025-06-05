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Португалия вышла в финал Лиги наций, обыграв Германию – 2:1! У Роналду победный гол, Консейсау забил через 5 минут после выхода на замену

Германия проиграла Португалии (1:2) в Мюнхене в 1/2 финала Лиги наций.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Флориан Виртц открыл счет ударом головой на 49-й минуте. Франсишку Консейсау, вышедший на замену на 58-й минуте, на 63-й забил ответный мяч. Криштиану Роналду отличился на 68-й и вывел свою команду в финале.

В финальном матче Португалия сыграет с победителем пары Франция – Испания.

Лига наций. Полуфинал
4 июня 19:10, Альянц Арена
Германия
Завершен
1 - 2
Португалия
Матч окончен
90’
Роналду   Пальинья
84’
Рубен Диаш
Фюллькруг
84’
Виртц
84’
83’
Нету   Диогу Жота
Та
80’
Павлович   Адейеми
71’
Антон   Нмеча
71’
68’
  Роналду
63’
  Франсишку Консейсау
Вольтемаде   Фюллькруг
61’
Сане   Гнабри
61’
Миттельштедт   Гозенс
60’
58’
Тринкау   Франсишку Консейсау
58’
Жоау Невеш   Семеду
58’
Рубен Невеш   Витинья
52’
Мартинес
52’
Рубен Невеш
  Виртц
48’
2тайм
Перерыв
Германия
тер Стеген, Антон, Кох, Та, Виртц, Сане, Миттельштедт, Павлович, Горетцка, Киммих, Вольтемаде, Бауманн, Нюбель, Керер, Гозенс, Раум, Гросс, Нмеча, Андрих, Бисхоф, Фюллькруг, Ундав, Адейеми, Гнабри
Запасные: Гнабри, Бауманн, Керер, Бисхоф, Адейеми, Нюбель, Гросс, Нмеча, Фюллькруг, Гозенс, Раум, Андрих, Ундав
1тайм
Португалия:
Диогу Кошта, Мендеш, Инасиу, Рубен Диаш, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Нету, Роналду, Тринкау, Жозе Са, Руй Силва, Семеду, Диогу Далот, Антониу Силва, Пальинья, Вейга, Педру Гонсалвеш, Мора де Карвалью, Витинья, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш, Диогу Жота, Франсишку Консейсау, Рафаэл Леау
Запасные: Гнабри, Бауманн, Керер, Бисхоф, Адейеми, Нюбель, Гросс, Нмеча, Фюллькруг, Гозенс, Раум, Андрих, Ундав
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Статистика Лига наций

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1397 голосов
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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