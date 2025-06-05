Матч окончен
Португалия вышла в финал Лиги наций, обыграв Германию – 2:1! У Роналду победный гол, Консейсау забил через 5 минут после выхода на замену
Германия проиграла Португалии (1:2) в Мюнхене в 1/2 финала Лиги наций.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Флориан Виртц открыл счет ударом головой на 49-й минуте. Франсишку Консейсау, вышедший на замену на 58-й минуте, на 63-й забил ответный мяч. Криштиану Роналду отличился на 68-й и вывел свою команду в финале.
В финальном матче Португалия сыграет с победителем пары Франция – Испания.
Лига наций. Полуфинал
4 июня 19:10, Альянц Арена
Завершен
1 - 2
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости