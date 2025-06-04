Овечкин посетил Совет Федерации и подарил Матвиенко свитер «Вашингтона»

Александр Овечкин посетил Совет Федерации РФ.

Нападающий «Вашингтона » пообщался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и подарил ей джерси.

«В Совете Федерации сегодня большой день спорта. Кроме министра спорта РФ Михаила Дегтярева в здании на Большой Дмитровке замечен рекордсмен, трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин », – говорится в телеграм-канале Совета Федерации.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Изображение: скриншот видео t.me/sovfedofficial

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