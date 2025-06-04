Сафонов о еде во Франции: «Скучаю по русским супам. Приходилось есть рамен и ностальгировать»

Матвей Сафонов скучает по русским супам во Франции.

Голкипер перешел в «ПСЖ » из «Краснодара» летом 2024 года. В минувшем сезоне он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

– По какой еде скучал?

– Долго привыкал к отсутствию привычной еды. Но потом понял, что и здесь есть вкусные блюда. Мне всегда нравился тар‑тар, и теперь это мое любимое блюдо там.

Скучаю по супам. Там самое ближайшее к этому – рамен. Вот приходилось есть его и ностальгировать по русским супам, – сказал вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов .

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