Сафонов о еде во Франции: «Скучаю по русским супам. Приходилось есть рамен и ностальгировать»
Матвей Сафонов скучает по русским супам во Франции.
Голкипер перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В минувшем сезоне он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.
– По какой еде скучал?
– Долго привыкал к отсутствию привычной еды. Но потом понял, что и здесь есть вкусные блюда. Мне всегда нравился тар‑тар, и теперь это мое любимое блюдо там.
Скучаю по супам. Там самое ближайшее к этому – рамен. Вот приходилось есть его и ностальгировать по русским супам, – сказал вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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